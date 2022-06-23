永福宮周邊地區過去未有完善規畫，如今成為全新的公園綠地。（蔡明亘攝）

中壢永福羅漢松公園內設有親子友善、性別友善與無障礙友善廁所，今啟用儀式上，不少民眾都大讚廁所相當有質感。（蔡明亘攝）

桃園市長鄭文燦（中）體驗遊樂設施。（蔡明亘攝）

年底將完工的中壢1號社宅旁為擁有百年歷史的永福宮，周邊地區過去未有完善規畫，桃市府將原屬國有財產署和中華電信的土地，進行都市計畫變更，打造總面積8598平方公尺的永福羅漢松公園，擴大廟埕空間，設置共融式兒童遊樂場，增加民眾遊憩場域。

中壢永福羅漢松公園位在中山東路與龍福路口，建設計畫經過民代、工務局、國產署、中華電信與中壢區公所協調整合後，經過1年工期於今年2月底完工，總經費約5100萬元，原先無人整理且堆積垃圾的空間，成為擁有大片綠地的公園，還種有在地企業捐贈的100株羅漢松，廟後路側則提供60格機車停車格，完善開園後整體機能。

永福羅漢松公園今日啟用，吸引近千民眾到場，許多小朋友見到全新遊樂場都相當興奮，衝進去體驗一番，家長也大讚環境品質優良。

桃園市長鄭文燦指出，此公園鄰近南亞技術學院、中壢1號社宅、捷運綠線延伸中壢GE03站以及龍岡霄裡生活圈，以「彰顯霄裡，台地新美學」為設計主軸，設置不同年齡層遊戲場滿足運動需求。另在社宅與公園間，也打通中山東路四段與龍東路445巷的8米道路，預估今年9月完工。

工務局補充說明，公園內設置3座景觀廁所，分別為親子友善、性別友善與無障礙友善廁所，另考量夜間安全，在攀爬牆與溜滑梯都有安裝燈條照明，後續維護管理作業將由中壢區公所把關。

此外，中壢1號社宅957戶將於今年底完工開放，內部設有市民活動中心、公托中心、幼兒園、親子館、日照中心、關懷據點與青創中心等，有望滿足地方居民各式需求，也讓該處成為潛力發展地區。