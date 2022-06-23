台大醫學系一名神級學霸，疑似抱著好玩的心態，不僅重考上醫學系，還通過了面試，引發軒然大波。不少人質疑為何面試時，包括系主任在內，現場竟沒有人認出眼前的人是自己系上的學生，對此前台大醫、現奇美醫院ICU醫師陳志金點出問題所在，直言其實很正常。

這起重考風波引發關注，校方也證實確有此事。這名學霸行為也引發爭議，不少人抗議因為這此舉動，導致原本有望進入台大醫學系的人被擠掉，更有人質疑由系主任盛望徽親自主持的面試，竟然完全沒認出眼前的學生，盛望徽對此則拒絕回應。

陳志金在臉書PO文表示，醫學系系主任不認識醫學生，其實是很正常的事，沒必要為此說謊。陳志金指出，台大醫學系每屆都有140人，實在不可能認出每位學生，尤其是大一、大二的學生，因為一、二年級都還在總校念共同科目，到了大三才會踏入醫學院，才有機會見到系主任。

陳志金說，系主任非班主任，只有在學生特別突出或是出大事，才可能知道此學生，像現在重考事件爆發後，系主任就「認識」了。陳志金補充，依照系主任的醫療專科，大概到大三、四，有機會被帶到小組討論的學生，才可能認識「幾個」，其次就是見習時，輪到系主任專科實習，才有機會認識。

陳志金表示，系上的教授，也頂多只認識幾個自己指導的學生，因此不認識該名大一升大二的重考學生，實屬正常，反過來說，醫學生中，也有不少至今仍不認識系主任的。

陳志金也質疑，這起事件屬於制度上的問題，雖然並無違規，但該生的動機究竟為何？未來只會一直流傳下去，是否也會影響到對此學生的個人觀感？都是必須注意的。