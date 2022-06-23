黑嘉麗水果軟糖是許多人的童年回憶，不過有網友表示，自己近日吃了一顆軟糖後，驚覺口感已經不如過去，因此好奇的上網詢問到底發生了什麼事？沒想到許多網友紛紛表示，如今的黑嘉麗已經變成「素食」才會走味！

原PO在Dcard發文表示，自己吃了一顆室友買的黑嘉麗軟糖，「嚇死人了外皮怎麼變得那麼軟啊，是我太久沒吃黑嘉麗了嗎」，好奇是否配方改變或是自己的記憶有誤，因此詢問「黑嘉麗出什麼事了？」

許多網友說明黑嘉麗軟糖如今已經不再使用明膠，可能因此導致口感變化。（圖／翻攝自Dcard）

對此，許多網友紛紛解答，「變素食就不好吃了QQ，以前黑嘉麗跟曼陀珠我無條件黑嘉麗派」、「沒有明膠了⋯⋯變成素食的東東，超難吃」、「難怪！想說口感差好多」、「口感跟圍棋一樣」、「小時候超愛！現在覺得好多以前愛的零食味道似乎都變了，我找不到像以前一樣好吃的中藥房仙楂果」，也有人分享解決辦法，「可以拿去冰，會稍微硬一點」、「冰冰箱看看！」、「冰在冰箱就會硬了」。

事實上，過去黑嘉麗會添加名為「明膠（吉利丁）」的成分，明膠則提煉自動物的膠原蛋白、屬於葷食，常添加於食品、藥品或是化妝品中。