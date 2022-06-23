國道3號北上竹南路段今天下午發生轎車自撞護欄事故，肇事車輛引擎、輪胎都噴飛脫落，車上2名男子均肢體擦傷、意識清楚送醫。警方初步調查，疑為駕駛操作不當釀禍。

有網友在社群媒體指出，下午4時許，用路人行經國道3號北上117.4公里竹南路段時，發現前方有事故自小客車停在中線車道，車頭嚴重損毀，引擎、左前輪都已噴飛脫落，伴隨車輛零件散落，且有傷者倒臥路肩。

國道公路警察局第2大隊後龍分隊小隊長巫金發接受媒體聯訪表示，初步調查，陳姓男子（19歲）駕駛自小客車自竹南出發欲前往桃園，行經該路段時，疑因操作不當失控自撞外側護欄。

警方指出，陳姓駕駛及乘客吳姓男子（19歲）經由其他用路人下車協助脫困，撥打119求援後由救護車送醫。陳男頭部、四肢多處擦傷，吳姓乘客左側肢體擦傷，2人到院時均意識清楚。

警方表示，經查陳姓駕駛排除酒駕的可能，將持續調查釐清事故原因。（編輯：戴光育）1110623