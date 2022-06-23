台股23日因電子權值股重挫，加權指數繼續下殺逾百點，惟台灣生技指數逆勢持續反彈。專家指出，近年台灣生技實力讓國際看到，產業已發生質變，以新藥公司為尤，近期也多有取得藥證等捷報，生技投資已逐步擺脫過去的投機屬性，從外資持股比重增加，可窺探一二。

如美時、北極星藥業-KY、泰福-KY等，目前外資持股比重高達31.37～66.38％以上，東洋、松瑞藥的外資持股比重也在一成以上。

資深分析師陳唯泰表示，近期台股的電子股資金比重下降，然成交比重有拉高的航運因走低、未能接起多頭棒子，值此之際，上市生技指數在季線附近整理，櫃買生技指數則早一步反攻季線，本波資金避風港就屬生技類股。

以往市場對生技股多有成見，認為是投機成分較高，但陳唯泰認為，近年台灣生技實力已逐漸被國際看到，有愈來愈多新藥通過美國FDA、取得藥證，或在臨床第二、三期就拿到國外市場授權金。台灣挾人才、製作藥品成本低等優勢，吸引歐美大廠將台灣列入新藥研發的戰略團隊，生技產業出現了本質上的變化。

選股上則可以今年來營收呈年增、且外資持股比重作為篩選條件。有包括東洋、泰博、合一、大樹、晟德、藥華藥、國光生、中天、健喬、高端疫苗、杏輝、台康生技、優盛、神隆、明基醫等15檔出線，目前外資持股比重3.36～14.98％以上，且23日單日外資持續加碼。

以東洋為例，2021年與國際藥廠簽約，合作開發微球藥物Octreotide LAR困難學名藥，完成前導臨床試驗，階段里程碑金50萬美元（約1,500萬台幣）已入帳，且首批自製罕病藥「三氧化二砷」Arsenic Trioxide，也出貨美國銷售，營運雙喜臨門。