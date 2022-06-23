桃市府社會局委託桃園少年之家，在中壢文化兒童駕駛訓練公園的停車管理空間中，成立桃園市少年培力發展中心，內部設有輕食吧。（社會局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府社會局委託桃園市私立少年之家，在中壢文化兒童駕駛訓練公園旁停車管理空間，成立少年培力發展中心，讓15歲以上有經濟、就業與人際互動需求的弱勢少年有輔導學習場所，獲正向發展機會。桃園市長鄭文燦今出席啟用典禮表示，盼以講座、餐飲學習與體驗方式，鼓勵少年進行職涯探索。

少年培力中心與加力力輕食吧今正式開幕，由培力少年表演為啟用典禮揭開序幕，藝人「小馬」倪子鈞也捐贈畫作轉印到餐盤上並現身支持，現場充滿正能量。

鄭文燦指出，少年之家長期為兒少扶助盡心力，如今培力發展中心啟用，提供少年探索職涯、參與公共事務的機會，因兒少不僅有健康、教育與文化權，表意權也十分重要，故中心也設有交流空間，盼增進參與公共事務與社區活動的能力。

勞動部政務次長王安邦表示，政府須大力支持少年發展與弱勢方面，中心結合就業、社會公益與關懷等面向，為優質平台，鼓勵在地人參與，勞動部也會支持。

桃園市少年之家執行長張進益則提到，此處專為迷途少年設置，現高中生若輟學，易進入邊緣團體，想工作的中輟生恐難適應就業生態，所以少年培力中心作為中繼站，首重輔導、探索與體驗，陪伴少年順利進入職場。

社會局長鄭貴華也說，中心除提供少年友善且即時的服務外，另規畫社區公共事務與主題性社區安全講座，盼增加大眾對少年發展權益的重視。