「音樂能用『看』的嗎？」來自土耳其的AI藝術團隊Ouchhh，利用演奏者的腦電波數據，演算出台灣民謠「望春風」、「丟丟銅仔」及「雨夜花」專屬視覺圖像，25日起展出。

Ouchhh團隊由工程師、學者、創意編碼師、媒體藝術家等各領域人才組成，並在洛杉磯、維也納、巴塞隆納等地皆設有合作據點，擅長透過電腦數據進行創作，挑戰藝術科技極限。2020年曾在台北「白晝之夜」展出「數據巨石碑」裝置藝術，今年首度在台灣舉辦個展「Hello Ouchhh >_< AI數據藝術展」。

Ouchhh團隊為了台灣個展，特別將作品「海洋數據」（Ocean Data）、「超弦理論」（Say Superstrings）及「大地之母」（Mother Earth），個別輸入台灣數據，演算為台灣專屬作品。

例如「超弦理論」邀請台北愛樂交響樂團重新譜曲「望春風」、「丟丟銅仔」及「雨夜花」，透過採集演奏者的腦電波數據，生成組曲專屬影像，配合音樂播放，觀眾就能用眼睛及耳朵同步聆賞音樂，體會樂曲特色。像是曲風活潑的「丟丟銅仔」，對應到五彩珊瑚在海中飄逸般的景象，輪到「雨夜花」時，又轉變如漸層湖水的畫面。

除台灣專屬作品外，「Hello Ouchhh >_< AI數據藝術展」也集結Ouchhh團隊創立10年至今重要作品，包含「數據之門」（Data Gate）、「詩意的AI」（Poetic AI）、「光之拱門」（Arch of Light）、「AI梵谷」（AI Van Gogh）等，從宇宙、經典文本、1700年的義大利藝術史至梵谷生前創作的筆觸，各自轉化為全新影像藝術作品。

「Hello Ouchhh >_< AI數據藝術展」將自6月25日起於華山1914文創產業園區紅磚區展出至9月18日。（編輯：管中維）1110623