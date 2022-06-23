台中市政府環保局邀業者簽署兩大公約，防止聯合哄抬垃圾清運費，或惡意中止收運契約。（環保局提供／謝瓊雲台中傳真）

疫情期間垃圾爆量，台中市垃圾量激增遠大於焚化量，台中市環保局為了防止廢棄物清除業者，藉機不合理調漲垃圾清除費用，或惡意中止收運契約，23日邀集民營清除業者、公會與工會代表公開簽署2大公約，防止哄抬、不合理漲價，維護市民權益。

台中市人口增加，已是全國第二大城市，磁吸效應吸引鄰近縣市居民至台中市消費及工作，造成垃圾量逐年攀升，根據統計，去年台中市垃圾焚化量，不足應付垃圾產生量，已經達到每日170公噸。

台中市廢棄物清除處理公會理事長陳榮信、中市府環保局工會理事長李春霖，及后里焚化廠的民營清除業者，在眾人見證下，共同簽署「代清運費用不會不合理漲價」及「不惡意棄單不停止收運」公約。

環保局長陳宏益表示，后里焚化廠委託操作服務案，去年8月15日重新招標，繼續委託專業公司代操作，但已取消乙方自收量。在焚化爐尚未汰舊換新完成前，會保障已申請進廠核定廢棄物產源權益，也不會減少垃圾進廠量。

為維持穩定運轉與空氣品質，環保局去年更新后里焚化廠選擇性非觸媒還原（SNCR）空氣汙染防制設備後，已有明顯降低空氣汙染物氮氧化物（NOx）排放量。

陳宏益呼籲，清除業者不應以垃圾進廠許可量不足等相關名義，任意棄單或增加清除處理費用，應配合市府規畫，協助轄內廢棄物清運處理，相關行政配合度，也將列入未來核定「進廠核可量」的參考依據。

環保局指出，「清除機構的清除費用」是依其服務內容、及市場機制反映的營運成本而定，若清除機構的清運費用，涉及聯合調漲等情事，或聯合壟斷市場違反《公平交易法》，民眾可直接向公平交易委員會提出檢舉。