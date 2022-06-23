中共全國政協13屆常委會第22次會議昨天閉幕，通過系列人事任命，包括增補馬建堂，馮正霖，謝伏瞻為經濟委員會副主任等。馬建堂是國務院發展研究中心黨委書記，其空缺今日確定由自然資源部長陸昊接任，現年才55歲的陸昊曾是「團派明星」，如今此番任命，仕途走向黯淡，等同提前謝幕。

上述官員大多是退居政協二線。馬建堂是國務院發展研究中心黨委書記，馮正霖剛剛卸任國家民航局局長，謝伏瞻是前中國社科院院長。

出生於1958年4月的馬建堂，現年64歲，等於提早卸任。馬建堂本身是經濟學家，曾獲「孫冶方經濟科學獎」，曾任青海省副省長、國家統計局局長、國家行政學院常務副院長（正部長級）。他也是屬於官運不濟的幹部，本是十八屆中央委員，但在十九大沒有連任，主持了國研中心工作長達3年，卻不安排為主任。順帶一提的是，國研中心還安置一位副主任，前北京市長王安順。

6月23日下午，中央組織部有關負責人出席國務院發展研究中心領導幹部會議，宣佈中央決定：陸昊任國務院發展研究中心黨組書記。

現年55歲的陸昊曾是明星高官，曾任北京大學學生會主席，師從著名經濟學家厲以寧攻讀碩士，35歲就擔任北京市副市長，成為中國最年輕的副部級官員。2008年，41歲的陸昊接替胡春華擔任共青團中央書記處第一書記，成為最年輕的正部級官員，5年後空降黑龍江擔任省長，2018年3月擔任新組建的自然資源部部長。如今由內閣成員轉為智庫領導，這位昔日創下一系列第一的「團派明星」，仕途也走向黯淡。