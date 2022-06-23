新北市中和區最大的「台貿一城都更案」扯出前立委涉入，漢洋地產大股東張綱維今日指控，擔任漢寶建設實際負責人的張姓前立委，5月中在出席11位委員中僅獲3票落標後「願賭不服輸」，結合立場偏頗的都更推動小組召集人王鎮民「奧步」盡出，於漢寶評選落敗後添加財務審查條件，聯手詆毀漢洋地產、混淆事實製造管委會評選不公假相，阻撓都更進度。

台貿一城都更案於5月14日經由公正、公開程序，漢洋地產建設以豪宅式社區規畫、優於漢寶換屋坪數及汽車位的條件勝出。以漢洋換屋條件推估市值，每個單元住戶獲配權益高出漢寶逾200萬元，得到8位評選委員青睞獲選為「最優實施者」，並於5月23日交付5億元履約保證本票予管委會同時完成簽約。

漢洋地產指出，張姓前立委覬覦台貿一城都更早已布局，利用其子名義持有鄰近台貿數十坪攤販用地，框列社區全部地號近8700坪土地，110年7月3日向新北市政府申請都更二箭基準容積加給20％，合計取得獎勵坪數約5200坪，市值近30億元，隱匿並未告知全體住戶。

漢洋地產指出，同年9月18日管委會邀請漢寶舉辦都更說明會，在毫無競爭者情況下，張姓前立委以遠低於市場慣例的換屋比例向住戶徵求同意書，以致毫無經驗的管委會遭到有識的住戶嚴厲抨擊，為求住戶權益最大化，才組成都更推動小組對外招商競標。

依照5月14日的評選過程，漢寶依舊「私藏」都更二箭容積獎勵，落標後始於5月28日自辦都更說明會，才在陷阱重重的協議書中，將本屬全體住戶權益的獎勵自稱「獨家取得」，加碼換屋坪數，汽車位抄襲漢洋條件；另為誘使急需用錢的住戶簽約，提供50萬元住戶必須償還的「履約保證金」，綁定簽約戶不得與其他建商簽署同意書，否則加倍罰款，意在牽制漢洋跨過都更門檻。

漢洋地產指出，漢寶建設落標後的荒誕行逕，如自辦說明會當天上午約近十位黑衣人進入社區，散發漢洋地產相關之黑函，包括以「文具店本票」形容漢洋具法律效力履約保證本票，混淆住戶視聽。

另張綱維「既是加害人也是被同害人」，漢洋地產指出，早經媒體釐清「掏空遠航係冤錯案」。黑函卻斷章取義未經法院判決的北檢起訴內容，汙衊醜化張綱維，6月1日漢寶更裡應外合，張姓前立委一方面利用擔任新北市議員妻子言論免責權，「假公濟私」於市議會詆毀張綱維詐騙；同時由立場明顯偏頗漢寶的都更小組召集人王鎮民，「自打嘴巴」發布公開聲明，抨擊管委會與都更小組評選不公。

漢洋地產指出，漢寶建設經由烏賊戰術模糊台貿一城都更焦點，「自導自演」於6月15日進一步加碼，漢寶委託律師發函「謀求社區住戶利益最大化」，恫嚇部份都更評選委員涉背信罪，要求管委會重新評選；王鎮民則「配合演出」，在未與其他都更小組委員討論及決議下，竟以召集人名義函覆漢寶委託之法律事務所，舊調重彈指控管委會評選不公，「聲明稿」提供漢寶及投訴媒體扭曲事實。

漢洋地產表示，張姓前立委及其妻子所涉之毀謗罪，已委託律師擬就訴狀提告；至於無視漢寶條件不如漢洋，一再扭曲事實經過的王鎮民，漢洋除將提告妨害名譽罪外，另涉對台貿一城住戶刑事背信罪，一併經由法律程序訴究並求償。