蔡英文總統23日下午到桃園市視察「111年桃園市全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」。（陳麒全攝）

「111年桃園市全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」桃園煉油廠舉行，演習首度加入戰時情況的災害搶救作為。圖為建物傷患搜查救援演練。（陳麒全攝）

「111年桃園市全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」桃園煉油廠舉行，演習首度加入戰時情況的災害搶救作為。圖為傷患吊掛救援演練。（陳麒全攝）

「111年桃園市全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」桃園煉油廠舉行，演習首度加入戰時情況的災害搶救作為。圖為建築倒塌救難人員破窗進入建築物內救援演練。（陳麒全攝）

「111年桃園市全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」桃園煉油廠舉行。圖為建築倒塌人員救援演練。（陳麒全攝）

「111年桃園市全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」桃園煉油廠舉行，演習首度加入戰時情況的災害搶救作為。圖為建築倒塌人員救援演練。（陳麒全攝）

「111年桃園市全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」桃園煉油廠舉行，演習首度加入戰時情況的災害搶救作為。圖為傷患救援演練。（陳麒全攝）

「111年桃園市全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」桃園煉油廠舉行，演習首度加入戰時情況的災害搶救作為。圖為油管失火消防演練。（陳麒全攝）

「111年桃園市全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」桃園煉油廠舉行，演習首度加入戰時情況的災害搶救作為。圖為新型無人遙控消防噴水機。（陳麒全攝）

蔡英文總統23日下午到桃園市視察「111年桃園市全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」。對於演習首度加入戰時情況的災害搶救作為，蔡英文表示，強化中央到地方的統籌能力，及全民防衛的動員量能，確保各級政府不論是戰時或災時，都能維持社會民生的正常運作，並增加跨區整合救災能量。

演習指揮官桃園市長鄭文燦則表示，在俄烏戰爭後，大家發現國家的韌性非常重要，只有在平常加強演練，保護好國家關鍵基礎設施及民生設施，才是在面對戰爭威脅時保護國家、保護自己最好的方式。尤其這次在桃園煉油廠演習，是北部地區最大的油品供應地，廠區內有發電廠，周邊民眾也高達75萬人，一旦發生災害，影響非常大，因此選擇在此演練21項設想狀況，希望以最好的準備強化災害救援能力。

這次演習有別以往，首度由國防部研議，加入戰時的災害搶救作為；同時由地方政府整合跨區救災能量，並將民防團隊運用等防救災課題納入演練。

對於演習時能迅速處置關鍵基礎設施防救及毒化災搶救的作為，蔡英文表示肯定，並相信只要持續強化演練，將災防意識落實在日常當中，一定能讓台灣在面對各項挑戰時，更加具有韌性和應變能力，也更能保障人民的生命財產安全。