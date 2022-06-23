中市魯肉飯攤鬥毆逮5人 兇嫌自桃園南下消費惹出人命

中市第二市場知名魯肉飯小吃攤今天清晨爆鬥毆造成1死4傷。黃男等5人酒後在清晨6時許到場吃早餐，另方約10人抵達，雙方點餐時發生口角，引爆衝突大打出手，黃胸部2處穿刺傷，血流不止，當場無心跳呼吸，送醫不治。警方專案小組緊急追緝已有5人到案，查出嫌犯一行自桃園南下台中消費，竟鬧出鬥毆人命，全案持續擴大拘捕中。
台中第一警分局偵查隊副隊長呂維帆表示，案發後警方積極追查，在5小時後已查獲5人到案，犯嫌一行人從桃園南下來台中消費，引起糾紛鬥毆事件。
中市第二市場知名魯肉飯小吃攤今天清晨爆鬥毆造成1死4傷。黃男等5人酒後在清晨6時許到場吃早餐，另方約10人抵達，雙方點餐時發生口角，引爆衝突大打出手，黃胸部2處穿刺傷，血流不止，當場無心跳呼吸，送醫不治。警方專案小組緊急追緝已有5人到案，查出嫌犯一行自桃園南下台中消費，竟鬧出鬥毆人命，全案持續擴大拘捕中。
台中第一警分局偵查隊副隊長呂維帆表示，案發後警方積極追查，在5小時後已查獲5人到案，犯嫌一行人從桃園南下來台中消費，引起糾紛鬥毆事件。
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