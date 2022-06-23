出國民眾最後的靠「山」也沒了。南山人壽23日拍板，27日起將不再受理其「安心」與「陪童旅行」海外突發疾病醫療險附約，即最後一家公司亦撤守，市場上暫時無任何一家產險或壽險公司提供海外突發疾病保障。

海外突發疾病保險一般附加在壽險的旅行平安險，或產險的旅行綜合保險、旅行不便險等，若被保險人在海外突發疾病，需要在當地醫院急診、門診及手術、住院，相關費用有保險可以支應，尤其在美加、日本等地，醫療費用極昂貴，一次門診或急診就可以上萬或數萬元，若要住院更是費用驚人。

但因為新冠肺炎等傳染病仍在各國間流行，且各國防疫政策不一，保險局日前已表示，保險業者難以計算承保風險及費率，因此暫時下架商品，到23日為止，全市場只剩下南山人壽還有銷售海外突發疾病附約，其他產險及壽險公司都在6月初到6月中旬已陸續停售，甚至連海外急難救助專機亦暫時停賣。

由於旅平險可以「預約」，即預先投保未來要出國的時間，若只剩下南山人壽一家承保，風險將過於集中，因此南山人壽決定，只受理到6月26日，27日起停止受理安心海外突發疾病健康險附加條款、陪童旅行海外突發疾病健康險附加條款，及商務旅行團體保險。

保險業者表示，民眾此時若有出國旅行、商務或留學計畫，就要看自身在台灣的實支實付醫療險保額是否充足，一般要30萬或50萬元以上，才足夠支應海外突發疾病的費用，且海外的相關醫療單據需拿回台灣，經健保署認證後，才能向保險公司申請理賠。