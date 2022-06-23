成立於2014年的錼創科技（6854）去年每股虧逾1個股本，在即將掛牌上市之際，錼創董事長李允立首度鬆口具體營運目標，預期2023年底前單月損平，後年的獲利將令投資者驚豔，此外，為了降低成本，他也訂出五年內晶片尺寸降低為25％，有機會帶動成本銳減75％。

錼創科技為創新板第一檔掛牌的獨角獸企業，因此23日的業績發表會上站台的大廠如雲，友達董事長彭双浪、富采董事長李秉傑、惠特董事長徐秋田等上下游供應鏈全員到齊，站台公司市值合計2,000億元；彭双浪更放話，錼創是行業內最具商品化潛力的公司，友達與錼創在技術、資本的合作將全力展開。

李允立屢屢面對業內、投資人燒錢到何時的疑問，給出具體營運目標，他說，以前五月的業績來看，年增率達4～5倍，這種倍數成長的動能會在未來幾年持續，至於何時轉盈？李允立也首度鬆口表示，明年底前可望單月損平，後年的獲利會讓投資者驚艷。

不過李允立也坦言，目前Micro LED的價位太高，某些應用的環節已經可以接受，如超大尺寸電視，但是錼創希望進入降低成本階段，降低成本與縮小晶片尺寸相關，未來五年錼創希望縮小晶片尺寸為25％，如此將有機會削減成本達75％。

錼創科技2019年建立第一條MicroLED生產線，包含磊晶、晶粒製造、巨量轉移、巨量檢測及巨量修補等完整的生產技術，且同時具備自製設備與調校能力，為目前全球少數有出貨實績且經過客戶品質驗證的MicroLED廠商；錼創科技自行研發波長亮度高均勻性的6吋RGB LED晶圓，以及高良率RGB MicroLED晶片，並透過巨量轉移搭配巨量檢測及巨量修補，根據不同客戶需求提供不同的解決方案，能使廠商加速進入MicroLED產業鏈。

錼創為首家臺灣創新板第一上市公司，23日舉行上市前業績發表會，本次辦理現金增資6,305張，預計掛牌股本為10.7億元，最快將於今年第三季掛牌上市。