大陸檢出台灣石斑魚含有孔雀綠、結晶紫，暫停進口。日本產經新聞報導，日本漁業養殖業者準備全面進口台灣石斑魚；總統蔡英文表示，日本養殖業者說要吃「民主的魚」，這份情義相挺的情意，讓我們很感動。前國安會副秘書長楊永明認為，政府又再次規避政府應該做的管理工作以及農業政策的分散，一切都是選舉語言。

楊永明23日在政論節目《新聞大白話》中表示，我們對相關的檢驗、管理是不是有提升？比如有的人沒有真正養殖魚的牌，如果要透過中間商去出口，就要去借牌，而過程當中要去掉成本支出，就會降低對養殖魚的管理水準，問題當然就會很容易出現，現在就被抓到了。但碰到問題不自我檢討，農委會主委陳吉仲還說，我們的管理是世界第一流。

楊永明接著表示，蔡英文說透過吃「民主的魚」，來聲援台灣。日本人真的這樣子說嗎？她真的了解日本對石斑魚的定位、日本對石斑進口的要求嗎？是不是在誤導台灣人民。

楊永明指出，政府又再次規避政府應該做的管理工作以及農業政策的分散，一切都是選舉語言。而政府被賦予的權力、權責，完全不負責，同時開始甩鍋，然後找人家來幫忙，甚至可能是找一個支持台灣的外國記者寫一篇東西，把它當作日本要接收石斑魚，並感謝他們支持。