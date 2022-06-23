偶爾了解機械常識不會有損失！有男子發現機車駕照考題「考得太專業」，他表示考機車駕照，竟還要懂得檢查火星塞有髒汙，或積碳須如何排解與處理，讓他大酸自己是來考「汽車修護，還是考駕照」；網友則認為「騎機車也要懂一點基本維修」，不過也有網友表示「這題真的比較超過，沒幾個人會自己拆」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，他最近看了機車試題，看完其中1題非常困惑，並認為自己是「來考汽車修護，還是考駕照的」；從男子上傳的照片可見，有1題「機車-法規是非題」，其題目為「檢查火星塞電極，如有污物、積碳時，可用硬鋼刷將電極間污物清除，並用柴油洗淨，然後用布塊擦乾。」，原PO的答案選「否」，但正確解答為「是」，讓他大罵「這種題目到底是甚麼鬼」。

男子見機車試題竟然要學著如何清潔火星塞，讓他大酸「是來學汽修？」。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「應該是他們要求大家要騎車，對車子的基本保養常識也要懂」、「這是基本常識，除非你買電動車，不然就認命學起來」、「騎機車也要懂一點基本維修」、「這題真的比較超過，沒幾個人會自己拆這個」、「駕照有這種專業題喔？！」、「我是覺得了解一些機械常識不會有損失啦」。