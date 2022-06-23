柯震東也是第一次看正片，說自己參加首映還是會緊張。（陳俊吉攝）

出道多年的姚黛瑋竟是第一次演出電影和參加影展。（陳俊吉攝）

2022台北電影節開幕片《初戀慢半拍》23日舉行亞洲首映，監製李耀華跟導演陳駿霖攜演員柯震東、于子育、黑嘉嘉、侯彥西、姚淳耀、巫建和、姚黛瑋、林筳諭、喬雅琳、關詩敏均盛裝出席。在李耀華堅持之下，眾影人都沒看過全片，保留期待與1千位滿座觀眾一起欣賞大銀幕首映。

《初戀》劇組有許多人獻上「第一次」，像出道36年的資深藝人姚黛瑋，這次竟是她的電影處女作，也是首次參加影展，她既興奮又緊張說：「從事演藝工作這麼多年，第一次演電影，想看自己的大頭有多大，也終於可以說自己是電影人了！」于子育則是首度入圍台北電影節。

第一次拍電影的還有林筳諭（勇兔）跟喬雅琳，勇兔說：「第一次來參加台北電影節，覺得電影預告很可愛，希望會讓觀眾看完有回到18歲談初戀的感覺。」之前多演電視劇的喬雅琳，也表示拍電視跟拍電影的感覺完全不一樣。

而片中跟男主角柯震東共譜戀曲的徐若瑄雖無法到場，仍一直心繫劇組，談起和柯震東的姊弟戀，她神祕表示：「戲裡設定我們差了14歲，最後有沒有結果，我不能爆雷，但這是一部你可以用很輕鬆的心情去看的電影，希望大家會喜歡。」