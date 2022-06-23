BV發布官網獨家Series系列，BANANA肩背包，15萬5300元。（Bottega Veneta提供）

Bottega Veneta （BV）絕對是近期喜愛時尚潮流的人關注的品牌，其包款、鞋款也都是時尚迷們的街拍常客，日前品牌官網大換新，發布Wardrobe 04早秋最新系列，而日前品牌執行官Leo Rongone 在哥本哈根全球時尚峰會提到的「Series 系列」也於官網上線，將品牌標誌性的Intercciato編織翻玩創新，並表示未來每月將釋出不同色澤、工藝手法的作品。

BV Series系列托特包，22萬5600元。（Bottega Veneta提供）BV Series系列Cabat包，15萬8900元。（Bottega Veneta提供）

BV Double Knot 字母刺繡手提包，7萬1500元。 （Bottega Veneta提供）

此次Series系列品牌將在每個月從庫存中發布月度檔案設計，目前已有 12 款設計，其中包含俏皮香蕉造型的BANANA肩背包、率性托特包CABAT、以及改版放大編織紋路的 PADDED CABAT。

另外，在此次改版後的官網上，也推出線上獨家Double Knot包，該包款運用扭結造型、撞色收編等細節設計增添立體感，而包身反寫的刺繡「Bottega」字樣，這種藏在細節裡的小設計，絕對是各個時尚Diva們展現自我的最佳配件。