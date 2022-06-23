又到了暑假旺季，而兩大Outlet包括華泰名品城，以及MITSUI OUTLET PARK北、中、南三店都做好了準備，帶來一連串打卡拍照造景以外，還推出一連串下殺優惠，讓小孩玩得開心，大人也能趁機血拼。

華泰名品城的ALLSAINTS HIBISCUS印花短袖襯衫，原價5000元，特價3000元。（華泰名品城提供）

華泰名品城的CHARLES & KEITH果然甜女士金屬扣翻蓋斜挎包，原價1890元，特價NT940元。（華泰名品城提供）

華泰名品城的暑假檔期「Newtro Playground」就將於7月1日開跑，更把一至三期的熱門美式Newtro場景，加入了各年代的社交新「玩」意兒及換上繽紛色彩，分享IG美照更能抽3000元購物金，8月31日前每周六下午2點到7點期間更會有親子同樂的「嗨Fun街藝歡樂show」，另消費滿3500元即抽一人中獎十人同遊的海陸樂活渡假行程。

MITSUI OUTLET PARK將於7月1日到9月11日推出「巧虎環遊世界趣」活動，林口、台中港、台南店分別取材各國知名景點，更設計了互動闖關遊戲設施。（MITSUI OUTLET PARK提供）

MITSUI OUTLET PARK台南店的Hollister黑色花朵LOGO男短袖T-shirt，原價890元，特價623元。（MITSUI OUTLET PARK提供）

MITSUI OUTLET PARK台中港店的STEVE MADDEN+NEWSTEPMAGY 編織交叉楔型涼鞋，原價3680元，特價1800元。（MITSUI OUTLET PARK提供）

MITSUI OUTLET PARK就從7月1日到9月11日推出「巧虎環遊世界趣」活動，在林口、台中港、台南店分別以各國知名景點設計造景與互動闖關遊戲，讓大小朋友能在玩樂中與巧虎一起認識世界，8月28日前更有3店精選「戶外活動、涼爽穿搭」服飾最低3折起優惠，同時館內推出冰品或夏日餐點折扣，指定周末各店更舉辦小小職人體驗營，讓小朋友穿上制服體驗職業樂趣更好玩。