前副總統陳建仁今出席新北市小英之友會服務關懷據點今揭牌。（王揚傑攝）

新北巿小英之友會今（23）日舉行「全民互助，疫情安度」服務關懷據點揭牌，全國小英之友會榮譽總會長、前副總統陳建仁受邀出席，陳建仁致詞時盛讚台灣防疫成功，全有賴指揮中心卓越的領導與國民優秀的公衛素質，更重要台灣有像小英之友會的民間團體，透過公益服務，去照顧需要照顧的人。

新北市小英之友會今天成立關懷據點，同時推出2＋10的防疫組合包，內容包括2劑快篩試劑及10項食飲品、酒精、口罩等居隔物資，提供給有需要的民眾。

剛解除隔離的立委羅致政表示，因為他才剛解隔，所以對隔離的生活感受很深，非常需要生活物資與關懷。他趁機挖苦新北市政府，隔離期間他沒收到新北市政府任何一通關懷電話，也沒有關懷箱，而他的一位要好的高雄立委，在台北市隔離期間，共收到高雄、台北市5通關懷電話，不知新北市在忙什麼。

陳建仁表示，小英之友會經常設計一些關懷社會好點子，而且實用且實際，今天又再驗證一次，所以他以擔任小英之友會榮譽總會長為榮，今後會更加努力來為所有需要照顧的人，提供更好的照顧。