暑假少不了到主題樂園遊玩，像麗寶與義大兩大中、南部樂園，更設有Outlet Mall供消費者購物，而就在7月份其同時也推出暑假優惠與活動，像麗寶OUTLET MALL就推出購物及樂園門票優惠，義大Outlet Mall還舉行了「啤酒的夏日慶典」，從早玩到晚直接包辦全天行程不煩惱。

麗寶OUTLET MALL的三星電視 QA65Q800T 8K QLED電視，原價13萬9000元，特價6萬9500元。（麗寶OUTLET MALL提供）

麗寶OUTLET MALL的BRUNO商品現享6折起優惠。（麗寶OUTLET MALL提供）

麗寶OUTLET MALL就在7月份推出「Summer Surprise 夏日驚喜」，品牌周周優惠2折起，滿3000元再抽機車、電動腳踏車、萬元福容住宿券等獎項，另7月11日前更推出涼夏家電特賣會，各人氣家電品牌如三星、LG、SONY，還有日系小家電IRIS與BRUNO等，均推出獨家限量商品5折優惠，更能配合麗寶樂園渡假區暑假優惠，現享平日爽玩水陸雙園門票優惠390元，逛街玩樂一次滿足。

義大Outlet Mall中LUXURY MALL的CELINE C Charm 绗縫零錢包，原價1萬3800元，E-DA價3900元。（義大Outlet Mall提供）

義大Outlet Mall的MaxMara 真絲不規則剪裁上衣，原價9900元，E-DA價3960元。（義大Outlet Mall提供）

義大Outlet Mall舉行「啤酒的夏日慶典」，共帶來9組樂團、36場精彩表演，現場還提供清涼啤酒供試飲、購買，活動期間天天再抽萬元購物金，從早玩到晚也不無聊。（義大Outlet Mall提供）

義大Outlet Mall就在7月1日到8月14日推出憑E卡來店，單筆消費滿3000元發票，即可兌換莫凡彼冰淇淋或金色三麥黑麥霜淇淋，或憑E卡及當日消費滿1萬5000元，可兌換EDA時尚硬殼旅行包，滿3萬元還有TIGI copyright水感極致旅行組或賦活修護旅行組，同時憑E卡+全館當日累計消費3000元發票，更可抽市值超過2萬元的「EDA環遊世界旅行禮包」，而7月15到24日的每周五到周日下午5點到9點，更舉行「啤酒的夏日慶典」，共帶來9組樂團、36場精彩表演，現場還提供清涼啤酒供試飲、購買，活動期間天天再抽義大Outlet Mall萬元購物金，從早玩到晚也不無聊。