大陸銀保監會上海監管局等6個部門，最新聯合發佈關於建立上海市中小微企業「紓困融資」工作機制的通知，鼓勵有意願且具有較強金融服務基礎、風控能力的在滬銀行業金融機構積極參與紓困融資工作，在風險可控的基礎上，對符合條件的中小微企業進行「紓困融資」。

據了解，原則上小微企業單戶紓困融資金額不超過1000萬元（人民幣，下同），中型企業可適當放寬，原則上不超過5000萬元，並以流動資金貸款和個人經營性貸款為主，鼓勵加大信用貸款支持力道。