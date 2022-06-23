嘉義縣新港奉天宮跨界合作再一創舉，首次與隱形眼鏡代工大廠優你康光學、寶島眼鏡合作，推出限量版媽祖、虎爺隱形眼鏡禮盒組，希望能共同傳承台灣宗教文化。（呂妍庭攝）

嘉義縣新港奉天宮跨界合作再一創舉，首次與隱形眼鏡代工大廠優你康光學、寶島眼鏡合作，推出限量版媽祖、虎爺隱形眼鏡禮盒組，今舉行過爐祈福儀式。（呂妍庭攝）

嘉義縣新港奉天宮跨界合作再一創舉，首次與隱形眼鏡代工大廠優你康光學、寶島眼鏡公司合作，推出限量版媽祖、虎爺隱形眼鏡禮盒組，全台限量發行1萬5000組，希望透過跨界合作，共同傳承台灣的宗教文化。

23日奉天宮董事長何達煌與優你康光學副總張士聘、寶島眼鏡執行副董蔡國平、新港鄉長林茂盛等各界一起舉辦祈福過爐儀式，何達煌說，國內疫情升溫，造成民心不安、經濟衝擊，為安民眾的心，奉天宮才會跨界授權，與國內隱形眼鏡代工大廠優你康光學合作生產文創隱形眼鏡，讓大家不只心裡有神明、眼裡也有神明。

優你康光學副總張士聘說，產製文創商品也一度因疫情受到影響，但優你康很用心，經過1年多的策畫和溝通，決定融入Q版媽祖、Q版虎爺繪製，且不論是圖紋、包裝設計、鏡片製程、上市規畫和產品數量等等，每個環節都經過反覆的擲筊及請願才完成。

張士聘說，隱形眼鏡在台灣已是十分成熟的商品，目前市場上的彩色鏡片仍以放大片、變色片為大宗，像與奉天宮合作生產，有特殊涵意及圖紋的鏡片非常少見，這次生產文創隱形眼鏡文創商品，期望能共同傳承台灣宗教文化與交流，推廣媽祖及虎爺聖蹟。

蔡國平說，很開心能成為這款文創隱形眼鏡的獨家通路，尤其產品外包裝以傳統廟宇窗櫺為構想，加上多彩度幾何排列，呈現類花磚的豐富視覺效果，相當搶眼，相信會受到消費者歡迎。