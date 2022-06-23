具俊曄3月和大S（徐熙媛）結婚後，就飛來台共度新婚生活，還在台灣獻出人夫首場DJ秀，上月更到紐約工作，日前才返回韓國，並作客《劉QUIZ ON THE BLOCK》暢談戀愛故事，行程可說是滿檔，反之，大S婚後卻鮮少露面，對此，大S經紀人也透露她未來的工作計畫。

具俊瞱近來工作邀約不斷，大S是否也有工作規劃？大S的經紀人表示：「目前陸續有一些工作計劃在進行著，只是因為都跟客戶簽了保密協議，基於保護客戶的立場以及商品宣傳檔期的不同，所以不方便透露。」

至於會不會飛韓國與老公團聚，經紀人稱這屬於藝人的私人行程規劃，公司會盡量協調讓大S兼顧工作與家庭各方面的平衡。不過，因孩子還在上學，大S還是要以孩子為重。而具俊曄忙完韓國的工作之後，也會第一時間儘快回來陪伴老婆。

而小S之前也透過姊夫具俊曄牽線，成功將特地錄製的影片轉達給南韓國民MC劉在錫，而作為回禮，劉在錫也和曹世鎬錄了一段影片給她，表示她下次來韓國時，會請她吃頓飯。

對此，小S今(23日)表示目前還沒有打算何時去韓國，因為一直都有工作，「如果真的有機會去的話，一定要就是請姐夫（具俊曄）帶我們去吃20年前所有我們覺得很好吃的餐廳。」

具俊曄和大S甜蜜親吻照。(圖／經紀人提供)

對於最想見的韓星，她說：「當然就是劉大神（劉在錫）跟曹世鎬兩位大哥，因為他們一直很堅持要請我吃飯。」笑說基於禮貌，一定要讓他們請，還希望他們兩個好心幫她約一下孫錫久跟崔宇植，搞笑直呼：「如果這樣的話，我人生就覺得好像夠了。」

具俊曄作客《劉QUIZ ON THE BLOCK》22日播出完整內容，他不僅首度公開和大S的婚後合照，還澄清婆媳、丈母娘女婿不合的謠言，更描述這20年來和大S分手到復合的愛情故事，藏不住對老婆的愛意，讓網友都羨慕不已，韓網也驚呼大S都沒變，狀態極佳宛如少女一般，還是和當年一樣美。