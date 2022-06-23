2022ESG高峰會預定6月24至25日在世貿一館揭開序幕。昨天主辦單位會計研究發展基金會特地舉辦記者會，邀請金管會副主委蕭翠玲，及產官學界出席，歡迎有興趣民眾，踴躍參加。

本次高峰會由政府機關、企業團體、非營利組織及大專院校，共計70多個單位共襄盛舉，分別從監管政策、實務運作、顧問諮詢的角度，分享我國邁向永續發展的現況及未來。活動內容則邀請各領域專家學者，共同參與專業論壇、產業創新分享、數位科技應用及永續食品嘗鮮等活動。

會計研究發展基金會董事長王怡心表示，本次活動佈置盡可能採可多次利用的宣傳物品為主，以作好環境保護。這些成果都顯示會研基金會將永續議題從理論層面，落實到實務運作。因此，希望與各界共同努力，為達成我國永續發展目標。

金融監督管理委員會副主委蕭翠玲指出，企業深耕ESG已勢在必行，唯有將永續發展願景與經營策略及數位科技結合，方能提升永續韌性以及競爭力。「金融區塊鏈函證」便是是善用數位科技實現永續金融的一項體現，透過數位化發送及回覆，也達成減碳的永續發展目標。

昨天出席記者會的產官學界包括，審計部副審計長李順保、會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿、財金資訊股份有限公司董事長林國良、台灣集中保管結算所董事長林修銘、台灣證券交易所總經理簡立忠、台灣網路認證股份有限公司董事長李榮琳、淡江大學副校長何啟東、台北醫學大學副校長朱娟秀，以及Amazon Web Services香港暨台灣策略方案部門負責人謝佳男、台灣夏普總經理張凱傑。