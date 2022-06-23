根據英國政府網站發布的公告，英國今天對俄羅斯實施新的貿易制裁，其中包括禁止向俄國出口航空燃油。
這項「致出口商公告」列出的新措施，包括禁止向俄國出口一系列商品和技術、禁止出口航空燃油及出口英鎊或歐盟計價的紙幣。
公告還指出，對於提供與鋼鐵進口有關的技術援助、金融服務、資金和經紀服務也有新的禁令。
該公告進一步列出禁止出口的物品清單：用於內部鎮壓的物品和技術、跟生化武器有關的物品和技術、海運貨物和技術、額外的煉油產品和技術、額外的關鍵產業產品和技術。
根據英國政府網站發布的公告，英國今天對俄羅斯實施新的貿易制裁，其中包括禁止向俄國出口航空燃油。
這項「致出口商公告」列出的新措施，包括禁止向俄國出口一系列商品和技術、禁止出口航空燃油及出口英鎊或歐盟計價的紙幣。
公告還指出，對於提供與鋼鐵進口有關的技術援助、金融服務、資金和經紀服務也有新的禁令。
該公告進一步列出禁止出口的物品清單：用於內部鎮壓的物品和技術、跟生化武器有關的物品和技術、海運貨物和技術、額外的煉油產品和技術、額外的關鍵產業產品和技術。
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