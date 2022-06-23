台北郵局響應「捐血一袋，救人一命」捐血活動，與台北捐血中心合作，今（23日）在公台北市公園路、襄陽路口公園號捐血車舉辦「捐熱血 郵愛心」捐血活動，為號召更多熱心人士共襄盛舉，現場捐血者台北郵局即贈送精美紀念品。

台北郵局表示，捐血不僅可促進血液循環，促進新陳代謝抗老化，有益身體健康，更重要的意義在於幫助傷病患者挽救生命，是助人益己的善行義舉。

活動現場並有推廣i郵箱體驗活動，由專人為民眾示範講解i郵箱取件及寄件的流程，透過簡單的說明讓民眾輕鬆了解i郵箱的使用及便利性。