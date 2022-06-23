辣模青青從放火仙人跳事件後爆紅，風波平息後積極經營事業女強人和白富美形象，還投資公司擔任品牌執行長，但立刻遭爆料她被金主包養、已婚身分和開公司吸金詐騙，也立刻被拔除頭銜，她的社群媒體也幾乎停更；隔了半年左右，青青23日在IG曬自拍美照問好，粉絲激動瘋喊「終於回來了」。

青青昔日因為捲入知名網紅放火遭仙人跳事件，沉澱後待風波平息，就開始積極經營社群，不時放送清涼福利照片或影片，甜美長相加上火辣身材，讓她人氣不斷飆漲；而她年僅21歲就有房有車，還透露投資咖啡店當品牌執行長，女強人形象被讚「人生勝利組」，未料事後遭網紅「小商人」爆料，她其實有金主包養而且已婚，還和金主們做不少壞事，她美好形象就是為了「吸金詐騙」。

事發當下青青澄清自己沒有被包養，更沒有結婚，還秀出身分證配偶欄是空白的自清，此舉讓小商人看不下去，直接將找到的25名詐騙受害者相關資料交給檢調，全案交由司法調查；儘管青青為此有向大眾道歉，表示為自己的年輕氣盛給造成社會觀感不佳很抱歉，也會配合調查，但長期經營人設也崩壞。

而青青人設被拆穿後，IG貼文也停在1月16日，直到今（23日），時隔近半年她驚喜更新動態，PO出一張可愛自拍照喊「晚上好」之外，還發限時動態曬小孩跟朋友的合照，狀態還是很青春有朝氣；90萬粉絲看到她發文，紛紛在底下留言，「出現了」、「好久不見」、「要復出了嗎」、「滿血復活？」、「消失好久了，真的好想妳」。