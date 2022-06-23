監察院辦理「監察院業務職權大擂台」活動，號召新進人員組成競賽隊伍，以寓教於樂方式、啦啦隊方式，重溫學習之趣。（監察院提供）

監察院辦理「監察院業務職權大擂台」活動，號召新進人員組成競賽隊伍，以寓教於樂方式、啦啦隊方式，重溫學習之趣。（監察院提供）

監察院辦理「監察院業務職權大擂台」活動。（監察院提供）

監察院辦理「監察院業務職權大擂台」活動，號召新進人員組成競賽隊伍，以寓教於樂方式、啦啦隊方式，重溫學習之趣，藉此鼓勵同仁深入瞭解監察院職權及業務，建構多元、全面的專業性知識，使業務推行更具效率，邁向更堅實的監察職權行使。

監察院表示，活動首次結合「在職訓練課程」及「趣味問答競賽」，內容兼具專業性及趣味性，其中在職訓練課程於5月9日開訓，展開為期1個月之研習，課程除針對本院人權、陳情、調查及陽光四法等核心業務，規劃一系列完整講座，亦對秘書處、綜合處等相關協作單位之業務，進行深入介紹。

6月22日舉辦趣味問答競賽活動，號召新進人員組成競賽隊伍，以寓教於樂方式，啦啦隊活力四射令人驚艷。值得一提的是，監察院長陳菊為激勵參賽同仁，特別在比賽前夕指示，擴增獎項加碼獎勵。

競賽當日陳菊及多位監委到場加油，副院長李鴻鈞致詞肯定本活動訓練課程內容扎實，期許同仁能透過本次活動，體認本院的職權及業務。於賽事開始前，各單位一級主管為鼓舞參賽同仁士氣，皆主動請纓擔任啦啦隊長，不計形象，粉墨登場，率領同仁帶來精神抖擻的隊呼及振奮人心的啦啦隊表演，舞力全開，無論服裝、道具、隊呼皆挖空心思、別出心裁，翻轉平常嚴謹保守的印象，展現鬥志高昂、朝氣蓬勃的一面。於氣氛達到最高點時，正式揭開比賽序幕。

監察院表示，本次競賽採用kahoot!平台進行限時搶答，近200人參與，過程緊湊刺激，名次互有更迭，加油聲此起彼落。經激烈比賽後，統計結果顯示參賽者對精心設計的題目，回答正確率達9成以上，顯見經過專業課程訓練後，同仁對監察業務及人權之價值及規範，已有深入的認識，並正確掌握單位間之相互協作模式，共同增進工作效率，凝聚團體向心力，同仁咸感獲益良多。