炎炎夏日來臨，民眾多少都會開冷氣消暑，但也需注意耗電量，以免電費超支。近日有網友測試自家非變頻冷氣耗電量，發現6個小時僅6度，換算電費大概18元，比他想像中省很多。貼文引起熱烈討論，有網友稱以8小時做比較，變頻大概省60%，甚至還有人家中是一級變頻冷氣，每天開24小時，1個月電費6-700元，換算一天約10塊左右。

這名網友在PTT八卦板發文，他家裡目前是一台10年以上的窗型非變頻冷氣，最近接一顆獨立電表，打算測試一小時耗電量，結果開6個小時總共才6度，「夏天的電價就以3塊來說，吹了6個小時大概就是18元」。

他不確定獨立電表是否夠精準，但測試結果比想像中省很多。之後他轉念一想，相對更省的變頻冷氣，「是不是兩個小時才走1度啊？非變頻冷氣你各位的帳單有很貴嗎？」。

文章曝光，不少有變頻冷氣的網友透露，「同樣8小時，大概省60%」、「溫度穩定後，變頻走低頻，一小時大概0.2度上下，你開一小時，變頻可以開四五個小時」、「房間熱源少，密閉好，一定可以很省電」。

另外還有網友家中除了是變頻冷氣外，還是能源效率一級機種，省電效果一流，「1級省電變頻，一小時大約0.2度電，一天吹10小時大約2度，不到10塊」、「變頻嘛，我家一級，24小時兩個月六七百而已」。

台電表示，變頻冷氣可控制壓縮機的運轉頻率，剛啟動溫差較大時，以較高功率運轉，快速達到設定的冷度；當室內溫度降下來達到設定溫度時，則改以較低的頻率運轉維持室溫，以低頻運作及少了啟動、關閉壓縮機次數的方式來達到省電。

另外，台電還建議清洗濾網，因為積太多灰塵會讓冷房效果降低，且溫度每調高1度，可省空調電力6%；溫度設定26-28度，搭配電風扇幫助室內空氣循環加速降溫，更能有效節省電費。