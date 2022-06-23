網購、外送往往造成更多一次性即棄包裝垃圾，foodpanda自去年首推「環境友善店家」計畫後，今（23日）再宣布啟動全面性 「5G」 行動，包含發表永續宣言 Green Commitment、首創環境友善店家 Green Vendor、打造永續外送 Green Panda、鼓勵低碳騎士 Green Rider、推廣環保饕客 Green Customer，期盼帶動廣大合作夥伴與消費者的力量共同守護環境，成就相對環保的外送消費模式，希望能在今年達成短中期目標，累計減廢達2000萬公斤，更將集結減廢、減碳、減塑的永續成果，預計於2025年累計減少6000萬公斤。

此次宣布啟動全面性的「5G」行動，就包括了 以「減廢、減塑、減碳」為三大永續主軸，致力減少外送為環境帶來的影響，而去年的「環境友善店家」計畫一年間也有總計780間店家通過審核成為環境友善店家，透過簡化餐點包裝、提供自備容器優惠及餐點份量選擇等，預計一年可減廢16萬1624 公斤，相當於減少約808萬個700ml的塑膠飲料杯，現更邀請連鎖品牌共襄盛舉，如星巴克、漢堡王、21世紀、大戶屋、大苑子、bb.q CHICKEN、Go Lean 健康餐盒 x Just kitchen等，跨足不同餐飲類型，且遍布全台 21 縣市，提供消費者多元選擇，7月22日前訂購環境友善店家滿299元，輸入優惠碼「友善環境」即享最高30元折扣優惠，每人限用 2 次，限指定店家使用，優惠數量有限兌完為止。

foodpanda 首次推出全植物纖維製成的環保餐盒，單一材質、不含淋膜，以相對優惠的價格，鼓勵餐廳取代塑膠餐盒。（foodpanda提供）

另外foodpanda也首推環保餐盒，採全植物纖維製成，材質單一且無塑膠淋膜，以減少對地球的負擔，目前全台20間Go Lean健康餐盒x Just Kitchen 已率先響應，更積極洽談五大電動車品牌，提供外送員額外購車優惠，鼓勵優先選擇電動車，經過一年多的推廣，foodpanda外送夥伴使用電動機車的佔比近9%，為全台平均電動機車占比的2.25倍，與去年4月同期相比，foodpanda使用電動車的外送夥伴成長率更高達70%，據統計過去一年使用電動車的全台外送夥伴累計騎乘超過 6100 萬公里，減少近1300噸的二氧化碳排放量，相當於3.3座台北大安森林公園一整年的碳吸附量，未來更將接軌全球政策，積極推動外送機車電動化，促進外送產業鏈改變。