國道警車停超商門口車格有問題？有男子表示看見2位員警把警車停在超商門口，卻跑去隔壁買餐點，認為2位員警的行為不妥，便拍下照片網上PO文公審；網友一見照片與原PO暗酸員警「佔位子」貼文，狂砲轟原PO「便利商店老闆就沒講話了，真不知道你哪來這麼多意見」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，他表示員警穿著警察服裝，開著警用車輛去買餐點，「先不談警署規定如何，人是鐵，飯是鋼，只要是人，都有生理需求，無論您有何種身份，全民都能體諒」。

男子偷拍國道警車停超商門口停車格，又去隔壁買飯，暗酸「佔位子」，反遭網友砲轟「管這麼寬」。（翻攝自爆料公社）

看起來像是體恤員警辛勞，但下一秒卻酸員警「停在該停車的地方，按道路交通法辦事，可以避免民眾不必要的疑慮跟爭議」，似乎暗示員警把警車停超商，卻跑去別地方買餐點，雖然最後仍表示「兩位員警辛苦了，祝用餐愉快」，但字裡行間能感覺到，很不滿員警「占用超商車位」。

貼文一出，短短時間激起網友們痛批，「看似讚美的詞，其實酸到爆！」、「有事嗎？警察車停停車格又沒違停！也沒擋你家車位！、「人家便利商店老闆就沒講話了，真不知道你哪來這麼多意見」、「一邊嘴裡說辛苦了，一邊雞蛋裡挑骨頭」、「警察也是人、買飯那裡有問題嗎？」。