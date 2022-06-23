網路科技讓買保險變得快速便利，但不少消費者還是希望透過業務員完成投保，而售後服務則會影響民眾的消費體驗。藝人小禎近日就遇到了一位超級不負責任的保險業務員，領完獎金竟拍拍屁股走人，消失得無影無蹤，讓她爆氣怒譙：「真的很不要臉」，引發不少網友共鳴迴響。

胡瓜女兒小禎今(23日)突在臉書發文怒譙：「真的是遇到一個超級爛跟超級不付責任的保險公司業務員⋯就是領完獎金、拍拍屁股！消失的無影無縱的那一種(怒)。連她要離職都是聽同樣跟她買保單的朋友講，真的很不要臉欸⋯現在到底可以怎樣辦？莫非這就是『莫非錠嵂(莫非定律)』」。

小禎遇到不負責任的保險業務員，領完獎金竟拍拍屁股走人消失無蹤。（圖／取自小禎臉書）

主播高毓璘慶幸表示：「感恩我的業務員...真的負責又積極~~」，網友們則迴響熱烈：「你這單的獎金應該很高，直接讓他去渡假了」、「我也遇上同家公司的業務，服務只能用非常現實形容而已」、「幾十年前我也遇過定律的業務員，買完後人就不見了，理賠還要自己打去公司」、「我遇過這樣的保險員，重點是用我的名字跟字跡去銀行開戶，要不是因為工作要去銀行開戶，才會知道這件事，所以買保險真的要跟對人」；也有網民專業解答：「如果業務員確定已離職，妳的案子會直接轉該業務員的直屬主管接手，該直屬主管責任上必須主動聯繫妳」。

跟親友買保險的地獄體驗也不少：「我家也有幾張保險也都這樣，尤其跟親戚買的，從來沒服務過，有問題都只能自己打080」、「尤其是跟親戚朋友買的，要服務沒有，缺保單第一個找你，真不知道該高興還是難過」、「自身遇到的處理過程超傻眼！保險員是自己朋友，簽保單都講很好什麼都沒問題，真的需要用到的時候卻沒辦法理賠～詢問還被回嗆看多只想靠保險理賠的人」，網友們都對小禎的遭遇心有戚戚焉。