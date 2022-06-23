大同前董事長林蔚山、林郭文艷夫婦，被檢方起訴指控，安排旗下中華映管公司向大陸證監會簽下19項承諾，換取收購大陸閩東電機，卻未於財務報告中揭露，一審判決無罪，二審開庭林蔚山夫婦都做無罪答辯。庭後林蔚山坐輪椅被押解移送，他說司法要秉持公正、公平的原則處理。

林蔚山因挪用公司資產，不法獲利13億5267萬多元，2019年最高法院依違反證券交易法加重背信罪將他重判8年、併科罰金3億元、追徵犯罪所得13億元定讞，林蔚山入獄服刑中。

檢方另案起訴指控，林蔚山、林郭文艷以及華映前總經理林盛昌、前財務長簡永忠、汪志成共5人，涉嫌隱瞞台灣華映當年取得中國閩東電機75％股份，改名華映科技至對岸深圳證卷交易所借殼上市的過程中，簽下19項不平等承諾的重大資訊。

今年3月一審台北地方法院將林蔚山等5人判無罪，案經上訴，二審高院開庭，林蔚山認為檢方上訴無理由、沒有證據，希望高院駁回檢方上訴；林郭文艷指出，她既無犯行也沒有犯意，檢方上訴確實沒有理由。