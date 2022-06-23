台驊投控（2636）危機入市，本周短短四天再加碼3.28億元買進陽明（2609）3,000張！台驊今（23）日公告，自6月20日起到6月23日，以每股平均價格109.37元，買進陽明3,000張，交易總金額達3.281億元。

迄今為止，台驊累計持有陽明逾2萬張，持股比例0.57％，金額約19.24億元。

長榮（2603）、陽明今日股價雙雙跌破百元大關，長榮下跌5.78％至96.1元，陽明下跌4.75％至96.2元，萬海（2615）下跌7.91％至110.5元，貨櫃三雄在台股這波賣壓下成為受災戶。

台驊表示，貨櫃三雄股價已出現超跌現象，消息面影響大，近期貨櫃海運市場負面消息多，許多事是而非，但只要基本面不變，台驊仍看好產業發展，相信未來股價可望翻揚。接下來進入第三季傳統海運旺季，可望貨量漸增、支撐運價。

據了解，台驊目前還持有長榮2,000張、大聯大1,000張、長榮航太1,000張等。