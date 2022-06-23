《大新聞大爆卦》

距離年底縣市長選戰，還有5個多月，各黨選舉陣勢已逐漸成形。民進黨桃園市長之戰徵召新竹市長林智堅參選，台北市長選戰，衛福部長陳時中則傳出可能參選。前民進黨立委郭正亮認為，若陳時中出戰北市，有人若拿防疫議題來問林智堅，林智堅要不要回答？林智堅會不會被波及？

針對台北市長選戰，郭正亮23日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，總統蔡英文還沒有定案 ，若陳時中參選，9月又來一波疫情怎辦？因陳時中一定是以防疫成功、防疫英雄的姿態參選，來爭取民心，但他是不是防疫成功、防疫英雄，各界有不同的意見。若陳時中這樣定位自己，到9月、10月萬一又來一波疫情，民眾第一個反彈的是他怎麼可以落跑，到時他要怎麼回答？

郭正亮接著透露，很多人會說，民進黨的台北市長選戰人選，有必要這樣拖嗎？又不是沒別的人選，比如前交通部長林佳龍去參選，就沒有這個變數，因此，確實出現這種意見，只是有些人看到民進黨中央一堆人在幫陳時中放話，不想講話而已，事實上，很多人私底下都在講這件事。

郭正亮表示，到時陳時中若出問題，有人拿防疫議題來問林智堅，林智堅要不要回答？因為林智堅參選的桃園就在隔壁，到時會不會被波及？坦白說，桃園市長選戰，林智堅和張善政對決，實在沒什麼人要看，因為兩個人都中規中矩。而台北市長選戰則是很激烈，不知誰會贏，所以會聚焦在台北市；而陳時中若參選，恐會因防疫問題成為焦點，到時國民黨提名的蔣萬安以及台北市副市長黃珊珊也不會客氣，選情一定會從這裡炸開！