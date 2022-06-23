以往假日非常熱鬧的總爺藝文中心，遊客也變少，擺攤藝人也變少。（王丁乙提供／劉秀芬台南傳真）

受疫情影響，民眾減少出門與消費，市集活動也變少，影響街頭藝人生計，台南市推出「線上手工藝教室計畫」振興方案，鼓勵視覺藝術類與市集工藝類街頭藝人錄製線上工藝教學影片；皮雕工作者林綉玲說，有些藝人口語表達能力較差，拍起來效果不好，但線上教學也是一個趨勢，藝人要順應潮流努力改變。

台南市街頭藝人陳鵬任專長是氣球、小號、薩克斯風，疫情前經常在各大市集活動、廣場演出，近幾年受疫情影響，市集變少，遊客也變少，因此街頭藝人演出機會也變少，但至少還有音樂教學、社團教學，或是氣球布置案子可接。

今年5月疫情升溫後，學校停課、音樂教室學生也變少，很多街頭藝人不僅沒課可上，活動案也變少，例如陳鵬任整個畢業季只接到1場布置案，還有很多人5、6月都沒有接案，已經準備開始轉行。

台南市氣球藝術推廣協會理事長陳登在表示，疫情對街頭藝人影響真的很大，學校社團都暫停，市集變少、遊客也變少，出去表演時間成本划不來；原本許多慶生聚會請街頭藝人折氣球與小朋友互動，也都取消。

對於市府推出錄製線上工藝教學影片紓困方式，陳登在說，線上原本就有很多氣球教學影片，對於一些技巧，還是要現場親自指點才能較快學會。陳鵬任則說，很多街頭藝人對此方案都躍躍欲試，因為音樂教學影片製作並不難，而且可以吸引更多人來學音樂，日後疫情舒緩，也可能帶來商機。

不過，也有人覺得拍影片太麻煩，氣球街頭藝人楊得安近兩年怕染疫，較少外出擺攤，以校園社團教學為主，近2個月來都沒工作，楊得安自認是3C白癡，覺得拍教學影片有困難。台南市復健青年勵進會執行長林綉玲表示，部分身障者拍影片確實有困難，但線上教學是趨勢，鼓勵大家要學習影片拍攝新技能。