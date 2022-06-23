俄烏戰爭2022年2月開戰以來已近四個月，戰事膠著，我國金融業資金也大撤退。金管會統計至2022年5月底，我國銀行、保險、證券期貨業、國人持有基金對俄羅斯曝險金額達1,230.26億元，雖然仍破千億元，但較2月底時已減少了401.62億元。

在俄烏開打前，國人手中持有的基金對俄曝險約431億元（截至2022年2月底，國內基金268億、境外基金163億元），但開打後，截至今年5月底，境內基金已降到29.2億元、截至4月底境外基金也降到111.93億元，部位已減了289.87億元，檔數也減少了不少，證期局副局長蔡麗玲指出，檔數減少不見得是下架，也可能是經理人把俄羅斯部位了結了。

至於金融業的部分，截至2022年5月底止，證券期貨業對俄羅斯無曝險，而國銀對俄羅斯曝險為53.49億元，其中，投資有價證券部份有53.11億元、授信0.39億元，都較4月底來得少，銀行局副局長童政彰指出，國銀在今年4月底已提列減損23.13億元，而5月提列減損的原幣金額與4月相同，但提列的減損金額22.53億元較上月減少0.6億元，主因在於新臺幣兌美元升值。

至於保險業，保險局副局長林志憲指出，截至2022年5月底止壽險業對俄羅斯投資達1,035.64億元、預期信用損失142.35億元，占壽險業可運用資金的0.35％。

對於國內金融業對俄曝險下降，蔡麗玲解釋，主要是台灣也是全球一份子，對於俄羅斯不當侵略行為、全球進行制裁的情況下，我國金融業也會基於ESG的考量，進行部位的調整。