選擇大學、系所往往會對未來造成重大影響，就算對於一般人眼中的「學霸」也是如此。一名成大資工的大一新生就表示，自己不知道是否要重考台大資工，不過許多網友看了原PO的未來計劃後，紛紛直呼「沒必要」。

原PO在Dcard發文表示，自己原本的目標是台大資工，因為考前失眠導致成績不如預期，未來計劃要出國攻讀碩士，不過他好奇，「如果花1年時間從成大資工重考到台大資工值得嗎？」想了解台大的資源和出國風氣會不會值得他多花費1年時間。

對此，許多網友紛紛回應「目標出國的話，沒必要重考」、「你把那1年拿來好好修好jserv（黃敬群教授）的課更值得，資工實力說話，想去台大之後研所去就行」、「在成大刷GPA（成績平均積點）啊」、「不值得。假設今天是海大資工到台大資工花這1年也是不值得，既然你想出國讀研或工作不如把這時間省下來拿去刷題練托福、GRE（美國研究生入學考試）」。

另外也有不少台大學生發表看法、「想出國的話，我覺得在成大也不錯呀，我就很後悔當年應該選成大，衝個GPA，台大讀書好辛苦，一堆神人跟你競爭」、「不用，浪費時間，GPA比較重要，而且假如你明年沒考上你有想過嗎」、「台大資源一定是勝過成大啦，光是人脈就有差了。不過科系都一樣，重考的需求可能沒這麼大，看你大學4年想要什麼，如果只是想要精進資工專業，那不必重考，如果是想認識更強的同儕、增廣眼界，台大會非常適合你」。