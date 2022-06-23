屏縣府祭出農會上芋收購、啟動加工、都會區行銷、團購、防疫平安箱等5大行銷措施，助農友度難關。（謝佳潾攝）

屏縣府祭出農會上芋收購、啟動加工、都會區行銷、團購、防疫平安箱等5大行銷措施，助農友度難關。（謝佳潾攝）

屏縣府祭出農會上芋收購、啟動加工、都會區行銷、團購、防疫平安箱等5大行銷措施，助農友度難關。（謝佳潾攝）

去年芋頭1公斤產地價達50元，引發屏東農民搶種，不料今年因氣候問題產期與中部重疊，導致量多價跌1公斤只剩20元，為此，縣府祭出農會上芋收購、啟動加工、都會區行銷、團購、防疫平安箱等5大行銷措施，助農友度難關。

屏東縣長潘孟安指出，去年在芋頭產地價高的影響下，今年屏東芋頭的種植面積增加200多公頃，總共524公頃，是全台第2大產區，年產量約8177公噸，不過因氣候影響，中部芋頭的產期延後與屏東芋頭產期重疊，導致買氣不佳。

為此，縣府與在地農會、合作社商量後，祭出5大行銷措施，有在地農會上芋收購、啟動加工、都會區行銷、團購、防疫平安箱等，盼藉此提升芋頭產地價。潘孟安說，屏東芋頭有414公頃種在水源保護區的高樹鄉，肉質細緻、口感軟綿，既可做甜品又能入菜，優勢要被多看見。

潘孟安說，縣府鼓勵在地農會以1公斤30元向農民收購上芋，也就是形狀完整、質地堅實、外觀無瑕疵、無病蟲害、單果重600克以上的芋頭，再銷往拍賣市場，至於中下芋則輔導合作社以1公斤20元向農民收購，再轉由加工廠製成加工品，通路分流才不會造成市場價崩。

此外，縣府也推動都會區行銷，將至台北希望廣場賣芋頭，同時也利用網站「屏東好物．防疫屏安箱」接訂單，進攻電商宅配市場，一舉數得行銷屏東芋頭。高樹農會總幹事謝朝景說，外界聽到芋頭只會想到大甲芋、甲仙芋，期待這次危機能變轉機，讓大家看到屏東芋頭的好。

高樹青果生產合作社理事主席張希仁指出，今年芋頭產地價跌到1公斤13至20元，對芋農來說堪稱血本無歸，所幸縣府出手相助，以收購機制來說，至少能讓芋農回本，不再受限盤商低價收購，讓市場賣價回穩。