中職本季前2高薪的本土投手23日在天母上演「王見王」戲碼，富邦悍將江少慶首局就挨好朋友吉力吉撈・鞏冠滿貫炮，最終僅投5局狂失8分（7責失）；味全龍「龍王」王維中則是繳出6.1局失2分的好投，退場時球隊以8比2領先，本季首勝有望在今晚開張。

江少慶去年季中選秀加盟富邦，簽下4.5年總額6120萬元合約，平均月薪113.3萬元為全聯盟最高薪本土球員；王維中則是在2020年披上龍袍，當時與龍隊簽下5年3個月、月薪約3.3萬美元（約台幣96萬）的合約，合約總額208萬美元。

王維中首局讓富邦打者3上3下，江少慶卻是一開賽就碰上亂流，被郭天信敲安，連續保送李凱威、拿莫伊漾形成滿壘，面對好朋友鞏冠的第1球就被扛出左外野全壘打牆外，1人都沒解決就掉4分，最後該局龍隊一口氣攻了一輪、得到5分。

5局下江少慶再遇亂流，2出局滿壘時捕手戴培峰發生捕逸失1分，吳東融再補上帶有2分打點的三壘安打，江少慶最終僅投5局用球數就已破百，最後留下5局被敲6安，包含1發滿貫炮、失8分（7責失），另投出4次三振、6保送，退場時是敗投候選人。

王維中6月4日重回先發行列後，連3場先發出賽都投滿5局，今天用100球繳出6.1局被敲7安、失2分，另投出7次三振、2保送，退場時是勝投候選人。