「神秘鼻腔透視巡迴展」打造鼻腔「3D沉浸式體驗」，透過3D投影、聲光效果，帶觀眾直擊病毒、細菌藏匿之處、認識人體防堵病菌的第一道關卡鼻腔。（主辦單位提供／袁庭堯高雄傳真）

一虧鼻腔奧秘，台灣鼻科醫學會與財團法人李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會今起至26日在高雄巨蛋香榭廊道舉辦「神秘鼻腔透視巡迴展」，藝人曾國城確診康復後首度復出、擔任衛教大使，呼籲全民接種新冠、流感、肺炎鏈球菌疫苗。

該展打造鼻腔「3D沉浸式體驗」，透過3D投影、聲光效果，帶觀眾直擊病毒、細菌藏匿之處、認識人體防堵病菌的第一道關卡鼻腔。

五月初國內一名80歲具神經疾病史的新冠死亡個案，檢驗出雙重感染新冠病毒和肺炎鏈球菌，死因為細菌性肺炎合併呼吸衰竭、敗血性休克。

高雄榮民總醫院兒童醫學部主任鄭名芳表示，侵襲性肺炎鏈球菌感染症本來就是台灣最常見的社區型肺炎，當感染新冠病毒時，病毒將會破壞呼吸道上皮細胞，造成鼻腔黏膜發炎，影響人體免疫力下降，也趁勢幫肺炎鏈球菌開路，導致細菌感染。嚴重時，將導致菌血症、敗血症或肺膿瘍等致命的併發症。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院耳鼻喉科醫師王凌峰表示，肺炎鏈球菌常年潛伏人體鼻咽處，成人帶菌率約5至10％ ，細菌平時為無症狀的帶菌狀態，一旦當人體免疫力低下時，肺炎鏈球菌便會大舉入侵呼吸道或血液，病患常見的臨床症狀，以肺炎、菌血症、敗血症及腦膜炎等。

王凌峰指出，侵襲性感染症除了威脅大家健康外，更具「兩難」特性。第一難為高達7成肺炎鏈球菌對第一線常見的抗生素具高抗藥性 ，導致臨床治療困難大幅提高。第二難是侵襲性感染症多好發於5歲以下嬰幼兒、慢性病患與65歲以上年長族群為主。而以感染族群中，65歲以上族群更佔59.1％ ，年長者多半同時合併多種慢病，若因肺炎住院，治療使用抗生素，恐會出現藥物交互作用，導致病情雪上加霜。

鄭名芳呼籲，逾48萬高雄年長族群 ，及慢性病患者等感染高風險族群，接種疫苗為預防肺炎的首要之務，建議接種新冠、肺炎鏈球菌、流感等呼吸道相關疫苗，以減少雙重感染風險，為自己與家人增加保護力。新冠疫苗可與其他疫苗同一時間、不同手臂接種 。台灣現有的肺炎鏈球菌疫苗分為：13價結合型疫苗、23價多醣體疫苗。13價結合型疫苗具有免疫記憶功能，保護效果維持時間較長；23價多醣體疫苗針對的菌株較多，保護範圍廣。

曾國城日前確診，缺席10日台北場「神秘鼻腔透視巡迴展」開幕記者會，染疫康復後今天首度曝光、擔任衛教大使。他呼籲全民注重肺部保健，他個人除了接種3劑新冠肺炎疫苗之外，去年也接種了肺炎鏈球菌疫苗。