勞動基金運用局辦理新制勞工退休基金暨國民年金保險基金111年度第1次國外委任投資遴選全球氣候變遷增值股票型受託機構，評選程序23日辦理完成，五家取得簽約資格的受託機構分別為滙豐環球投資管理（英國）、LGIM、摩根士丹利（Morgan Stanley）、施羅德（Schroder Investment Management Limited）及威靈頓（Wellington Management Company LLP）。

勞動基金運用局111年首次辦理新制勞退基金暨國民年金保險基金國外委任投資公開徵求受託機構5家，合計金額共23億美元，主要投資全球氣候變遷增值股票型。

其中，新制勞退基金預計委任20億美元，每家業者委任額度為4億美元，國民年金保險基金預計委任3億美元，每家業者委任額度0.6億美元，平均每家業者受委任額度為4.6億美元。

至於委任期間，將自勞動基金運用局實際撥存受託基金資產至保管機構之日起5年。