國民黨屏東黨部23日證實徵召議長周典論二女兒、屏東縣婦女會理事長周佳琪參選屏東市長，對此，周佳琪稱將全力以赴、有信心打贏選戰，而由綠營提名的李清聖則說，周是空降參選、不尊重屏東人，他將凝聚所有的小蝦米對抗大鯨魚。

先前藍營屏東市長人選遲遲未定，支持者擔心不已，如今確定推出周佳琪，支持者稱士氣大振，周佳琪選屏南立委雖敗猶榮，獲得藍營選屏東立委以來的最高票，加上她形象好又勤跑基層，非常看好她能拉抬藍營的選情。

對此，周佳琪也發聲明指出，「謝謝朱立倫主席、屏東縣黨部主委廖婉汝及很多長輩的肯定，徵召佳琪代表中國國民黨參選下屆屏東市長的選舉，在這個不能輸的關鍵時刻，佳琪決定擔負起黨所交付的重大責任，全力以赴！」

她還稱，「朱主席向佳琪表示，屏東市需要一位有主見、有堅靭毅力、願意承擔責任的市長，點名佳琪是黨內一直深耕基層的最優秀的年輕人。主席要交付給佳琪重要的任務，希望佳琪用深耕屏南、傾聽基層聲音心來延續屏東市的發展，並願意在黨最艱難的時刻，挑起重擔，全力以赴。」

對於周佳琪的出線，由民進黨提名的屏東市長參選人李清聖表示，周佳琪是空降部隊，國民黨派空降人士參選是對屏東人的不尊重，他將凝聚所有的小蝦米來對抗大鯨魚。