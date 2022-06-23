海軍一架S-70C反潛直升機22日下午訓練時重摔落地，導致4名軍官輕重傷。其中。傷重的機工長劉尚鈞2至3度燒燙傷，面積約90至95％，國防部長邱國正今日傍晚才到左營海總為劉加油打氣，但晚間傳出家屬放棄急救，要留最後一口氣送回桃園老家，同袍列隊不捨為他送行。（民眾提供／林瑞益高雄傳真）

海軍一架S-70C反潛直升機22日下午訓練時重摔落地，導致4名軍官輕重傷。其中。傷重的機工長劉尚鈞2至3度燒燙傷，面積約90至95％，國防部長邱國正今日傍晚才到左營海總為劉加油打氣，但晚間傳出家屬放棄急救，要留最後一口氣送回桃園老家，同袍列隊不捨淚喊「回家了」。

左營海總於今天凌晨2時，醫師因為劉尚鈞的血壓、心跳與呼吸不穩，為他裝上葉克膜，且邱國正傍晚才到醫院探視他，但劉尚鈞傷重。家屬晚間放棄急救，要送劉回桃園老家。同袍列隊送劉最後一程，場面令人鼻酸。

海軍今晚證實此項消息，但尊重送劉尚鈞的家屬，對於細節尚未公布。

送劉尚鈞回家的救護車於晚間8時離開國軍高雄總醫院左營分院，目前仍在回家途中。

1名疑似劉尚鈞的親友也在臉書PO影片，從畫面可見同袍們排成兩列隊伍淚送劉尚鈞上救護車，將留最後一口氣返回桃園中壢老家。劉的妻子悲痛喊「回家了」，稚女輕輕喚：「爸爸回家了」，親友們也泣喊「我要帶你回家了」，字字句句令人鼻酸。但PO文不久，旋即下架。