PLG總冠軍賽G3在23日改到台北和平館，也就是台北富邦勇士主場進行，儘管少了塞瑟夫與曾文鼎兩名內線主力，富邦仍靠辛特力35分、11籃板及11助攻的大三元演出，最後以116比101力退新竹街口攻城獅，也在今年總冠軍賽搶到2勝1敗領先。

比賽才打5分鐘，朱雲豪就吞第3犯退場休息，富邦趁機打出8比0拉開，不過攻城獅馬上靠法獅凶猛火力追上，打完首節，富邦26比22領先，辛特力與法獅各拿12分，可是林志傑身體過敏，隨後因為吃抗過敏藥物進入休息室內休息。

上半場還剩9分57秒，林志傑才被換上，隨後他就投進招牌三分球，看來不受過敏影響，甚至靠他單節投進第3顆三分球，富邦擴大領先到10分，上半場結束，富邦59比54領先，光在上半場，富邦投進13顆三分球，比對方多8顆。

攻城獅第3節靠著法獅接連兩顆三分球，打出11比2猛攻，反以71比70首度超前，可是富邦也靠辛特力、曾祥鈞與林志傑各進1記三分球，馬上回敬11比2，更在前3節結束同時，靠著曾祥鈞的壓哨三分球，重新取得91比82領先。

富邦末節一開始，先靠瓊斯拋投命中，接著張宗憲投進三分外線，轉眼擴大領先到14分，接著攻城獅進攻仍無起色，也讓富邦繼續擴大領先到18分，辛特力也靠傳給蔡文誠投進中距離，完成個人大三元數據，富邦也持續保持雙位數領先。

但到最後1分50秒，張宗憲跟陳堅恩爆發激烈口角衝突，雙方各吹1次技術犯規，頓時引爆全場球迷情緒，來到最後1分25秒，蔡文誠完成三分打，括打領先到17分，比賽勝負也提前底定。