第14屆金磚國家峰會今晚登場，由中國國家主席習近平主持。習近平呼籲金磚國要發出公平正義的聲音，反對單邊制裁、濫用制裁，以人類命運共同體的「大家庭」超越霸權主義的「小圈子」。

央視新聞報導，金磚國家領導人第14次會晤23日晚間8時許正式開始，習近平在北京主持。會晤以視訊方式舉行，主題為「構建高質量夥伴關係，共創全球發展新時代」。

據新華社，習近平指出，回首過去一年，COVID-19疫情四處蔓延，世界經濟復甦曲折，和平與安全問題更加突出。

他強調，本次會晤正值人類社會何去何從的關鍵節點。金磚國家作為重要的新興市場國家和發展中大國，要勇於擔當、勇於作為，為世界注入積極、穩定、建設性力量。

習近平向與會的俄羅斯、印度、巴西、南非4國元首提出以下呼籲：

第一，要發出公平正義的聲音，推動國際社會踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，摒棄冷戰思維和集團對抗，反對單邊制裁、濫用制裁，以人類命運共同體的「大家庭」超越霸權主義的「小圈子」。

第二，要堅定戰勝疫情的信念，本著對人民負責、對生命負責的態度，築牢疫情防控屏障，加強國際抗疫合作，共同守護人類生命健康。

第三，要彙聚經濟復甦的合力，加強宏觀政策協調，保障產業鏈供應鏈安全暢通，構建開放型世界經濟，防範化解世界發展面臨的重大風險挑戰，實現更加包容、更具韌性的經濟增長。

第四，要推動可持續發展，堅持以人民為中心的發展思想，加大對減貧、糧食、教育、衛生等領域投入，推進落實聯合國2030年可持續發展議程，實現更加強勁、綠色、健康的全球發展。

根據上屆峰會資料，金磚5國（BRICS）人口占全球約41%，國內生產毛額（GDP）占全球約24%、貿易占全球約16%。今年峰會輪由中國主辦。