中國國家主席習近平23日晚在北京以視訊方式主持金磚國家領導人第十四次會晤。習近平指出，金磚國家要發出公平正義之聲，以人類命運共同體的「大家庭」超越霸權主義的「小圈子」。

習近平指出，回首過去一年，新冠肺炎疫情四處蔓延，世界經濟復蘇曲折，和平與安全問題更加突出。面對嚴峻複雜的形勢，金磚國家始終秉持開放包容、合作共贏的金磚精神，加強團結協作，攜手攻堅克難。金磚機制展現韌性和活力，金磚合作取得了積極進展和成果。

習近平強調，本次會晤正值人類社會何去何從的關鍵節點。金磚國家作爲重要的新興市場國家和發展中大國，要勇於擔當、勇於作爲，爲世界注入積極、穩定、建設性力量。

他稱，金磚國家要發出公平正義的聲音，推動國際社會踐行真正的多邊主義，維護以聯合國爲核心的國際體系和以國際法爲基礎的國際秩序，摒棄冷戰思維和集團對抗，反對單邊制裁、濫用制裁，以人類命運共同體的「大家庭」超越霸權主義的「小圈子」。

習近平還稱，金磚國家要堅定戰勝疫情的信念，本著對人民負責、對生命負責的態度，築牢疫情防控屏障，加強國際抗疫合作，共同守護人類生命健康。

習近平強調，金磚國家要彙聚經濟復蘇的合力，加強宏觀政策協調，保障産業鏈供應鏈安全暢通，構建開放型世界經濟，防範化解世界發展面臨的重大風險挑戰，實現更加包容、更具韌性的經濟增長。

此外，他也說，金磚國家要推動可持續發展，堅持以人民爲中心的發展思想，加大對減貧、糧食、教育、衛生等領域投入，推進落實聯合國2030年可持續發展議程，實現更加強勁、綠色、健康的全球發展。