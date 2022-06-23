賈永婕完美詮釋增肌減脂的結實體態。（羅永銘攝）

「防疫女神」賈永婕今（23日）以一襲腰部挖空的女神造型出席歐系體雕記者會，完美詮釋增肌減脂的結實體態，讓人幾乎忘記她是年屆不惑的熟女媽媽。

賈永婕因投身公益形象代言增多，超越邱澤成為公司今年最賺錢的藝人。她前陣子成立美少女基金會，目前總共捐了113台呼吸器，插管影像鏡10台，600多組呼吸器管線以及1.2萬件防水隔離衣，基金會募款總金額為2800萬，現在帳上剩約200多萬。

她說，「不想讓大家的愛心沒有出去，所以我是一個沒有存款的理事長。雖然目前協會加我只有4個人，對2、3千筆的帳戶後五碼，眼睛都快老花眼，但收到很多外界的鼓勵。」她希望資源可以平均分配，所以像現在中部疫情比較嚴重，有些東西會先往中部送。

賈永婕周一疑似確診，覺得身體不對勁，喉嚨很緊、感覺很像確診初期會有的症狀，擔心今天不能出席活動，怕會對不起廠商，所以先打電話給經紀人，當天早晚各快篩一次，都是一條線。有醫生朋友有可能是中暑，令她有想說該不會是前幾天去玩SUP玩親親玩到中暑，如果是這樣真的很糗。

她還透露有跟大Ｓ、具俊瞱聚餐，談到對具的印象，「他真的很帥，他叫我Super woman。」也認為具比年輕時更成熟、更有味道，笑稱見面前還去練了一串韓文，卻不小心把韓文「好帥」錯講成「好吃」。對於大S、具俊瞱夫妻互動，她笑說：「他們互動到就是不會想再看下去，眼睛看著彼此都是愛，我真的很替大Ｓ開心，我能感受到她沈浸在愛裡。」