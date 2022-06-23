28歲藝人陳敬宣從模特兒出道，白皙的皮膚加上甜美的笑容，搭配22吋螞蟻腰，是許多男生心目中的理想類型。日前在網路流傳陳敬宣過去上節目片段，稚嫩反差讓網友驚喊：「同一人嗎？」；女大十八變的陳敬宣今(23日)難得曬出泳裝照，意外有料的S曲線好身材讓粉絲們眼冒愛心。日前網路上還流傳她過去上《美少女時代》的素顏稚嫩模樣，戴黑框眼鏡展現真實面還曾讓她當場大哭喊：「我本來就是很黑」。

陳敬宣今(23日)在IG分享辣照，只見她穿上咖啡色連身泳裝，罕見大片露出她的雪白皮膚，一下浸在泳池中漂浮，一下又坐到岸上曬身材，側身拍照時轉頭望向鏡頭，展現搭配穿著的小女人魅惑神情，還不失心機地將上身微微前傾，意外有料的S曲線胸型完美呈現，堪稱福利大放送。

陳敬宣寫道：「太久沒曬太陽，輕忽了自己的吸黑功力，沒多久時間，背後就來了一個巨大XX」，粉絲看得眼冒愛心直呼：「這組照片可以當寫真了」、「好美」、「夏天氣息的仙女」、「太美了吧姐姐」、「宣宣一直都是成熟的大美女」、「敬宣女神太正太辣了」、「皮膚很白」，還有眼尖網友發現美景所在地：「這是夏都欸」，4小時近3萬網友點讚。

陳敬宣穿上咖啡色連身泳裝，罕見大片露出她的雪白皮膚。（圖／取自陳敬宣IG）

陳敬宣將上身微微前傾，意外有料的S曲線胸型完美呈現。（圖／取自陳敬宣IG）

陳敬宣過去是陳建州主持的《美少女時代》固定班底，近日在網路上流傳她過去上節目的影片，當時她參加「美少女指定素顏PK賽」單元，結果一出場就先嚎啕大哭，粉色髮帶加上黑框眼鏡，展現私下最真實的一面，讓她極度沒有自信直呼：「我本來就是很黑」，最後整個淚崩，「我今天眼睛就更腫，就更醜！」讓眾人不停安慰，連黑人都說：「很可愛啦，很像我妹」，天真可愛的模樣，讓網友看了直呼：「女人18變啊」。